Силуанов заявил, что Россия остается открыта для сотрудничества

Москва настроена и дальше работать с международными компаниями

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса, что страна устойчиво интегрирована в глобальные производственные процессы.

Как уточнил глава Минфина, Москва настроена и дальше работать с международными компаниями.

"Россия остается страной, открытой к взаимовыгодному международному сотрудничеству, это подчеркивается на всех площадках", - добавил Силуанов.

Он также дал свою оценку ситуации на рынке труда в России. "Мы видим, что производители быстро перестраивают производственно-логистические цепочки. Ситуация на рынке труда также остается устойчивой", - сказал министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"