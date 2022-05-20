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Силуанов заявил, что Россия остается открыта для сотрудничества

18:32
  • пятница
  • 20 мая 2022

Москва настроена и дальше работать с международными компаниями

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса, что страна устойчиво интегрирована в глобальные производственные процессы.

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Как уточнил глава Минфина, Москва настроена и дальше работать с международными компаниями.

"Россия остается страной, открытой к взаимовыгодному международному сотрудничеству, это подчеркивается на всех площадках", - добавил Силуанов.

Он также дал свою оценку ситуации на рынке труда в России. "Мы видим, что производители быстро перестраивают производственно-логистические цепочки. Ситуация на рынке труда также остается устойчивой", - сказал министр.

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