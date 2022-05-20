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Вслед за "КовиВаком" приостановлено производство "ЭпиВакКороны"

18:47
  • пятница
  • 20 мая 2022

Спрос есть только на "Спутник"

Из регионов сегодня на поставки вакцин от коронавируса поступают заявки только на "Спутник V", сообщил Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

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"В результате, остановлено производство "КовиВака", "ЭпиВака". Я не знаю, "Конвасэл" появился - увидит он свое будущее или не увидит", - сказал специалист на международном конгрессе "Оргздрав - 2022" (цитата по ТАСС).

По словам Горелова, эксперты в настоящее время не могут договориться по подходу к ревакцинации - в том числе по поводу рекомендуемых сроков.

Ранее в Минздраве заявили, что остатков вакцин от COVID-19 достаточно для удовлетворения имеющихся потребностей регионов.

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