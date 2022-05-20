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Роспотребнадзор назвал способ защиты от оспы обезьян

19:14
  • пятница
  • 20 мая 2022

Вероятность завоза заболевания в Россию - низкая

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о ситуации с распространением в мире оспы обезьян.

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"Специальной вакцины от оспы обезьян нет, но от инфекции может защитить вакцина от натуральной оспы", - отметила специалист (цитата по ТАСС).

Она добавила, что из-за ограничения авиасообщения вероятность завоза оспы обезьян в Россию низкая.

"Помимо этого, принимаются все необходимые противоэпидемические меры для предотвращения завоза этого заболевания", - уточнила Пшеничная.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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