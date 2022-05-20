Путин назвал неуместным заявление губернатора о спецоперации

Антон Алиханов связал спад в строительном секторе в Калининградской области с событиями на Украине

Президент России Владимир Путин назвал неуместным заявление губернатора Калининградской области Антона Алиханова, связавшего спад в строительном секторе в регионе с проведением военной спецоперации России на Украине.

"После начала специальной военной операции временно нарушились логистические связи. Мы всё-таки много закупали за рубежом и были ориентированы на транзит через территорию сопредельных государств. Нам понадобилось время для того, чтобы адаптировать поставки к новым реалиям. Это сейчас сделано", — сообщил главе государства Алиханов в ответ на его просьбу прояснить заметное сокращение в строительном секторе.

После этого Путин попросил губернатора в данном случае не ссылаться на спецоперацию, так как спад в этом секторе в регионе начался еще в 2020 году.

Алиханов: Владимир Владимирович, я готов пояснить. Разрешите, пожалуйста. У нас были крупные проекты… Путин: Не надо, я это знаю. Просто эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной. Да, сейчас, конечно, возникают дополнительные сложности – это всё понятно. Но я уже сказал: 48,9 процента спад был в стройке в 2020–2021 годах. Хорошо, что Вы об этом знаете, обращаете на это внимание.

Полная расшифровка беседы Путина и Алиханова доступна на сайте Кремля.

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