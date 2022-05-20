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Для непривитых туристов открылось Марокко

19:38
  • пятница
  • 20 мая 2022

Но напрямую улететь туда из России не получится

Ассоциация туроператоров России сообщила о решении властей Марокко открыть въезд в страну не имеющим прививки от коронавируса путешественникам.

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"С 19 мая иностранные, в том числе российские туристы, могут приезжать в Марокко, даже если у них нет сертификата вакцинации. Напомним, ранее отдыхать в этой стране могли только вакцинированные", - говорится в сообщении.

Как уточнили в марокканском посольстве в Москве, непривитым придется лишь сделать ПЦР-тест за 72 часа до поездки.

Уточняется при этом, что напрямую улететь из России в Марокко не получится, но можно сделать пересадку, например, в Стамбуле. Полет по маршруту Москва-Стамбул-Касабланка обойдется в 36,7 тысячи рублей в одну сторону.

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