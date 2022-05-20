Путин одобрил выдвижение губернатора Свердловской области на третий срок

Президент перечислил успехи Евгения Куйвашева

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в режиме видеоконференции с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В начале беседы глава государства перечислил успехи собеседника.

"По ряду таких фундаментальных показателей у вас всё выглядит весьма достойно. Имею в виду сохранение объёмов промышленного производства, увеличение объёмов строительства в целом, исполнение бюджета профицитное, уровень финансовой самообеспеченности хороший — выше, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в целом [по стране]. Это всё, конечно, вещи, на которые Вы обращали особое внимание в последние годы, и в целом результаты достигнуты", — сообщил Путин.

После этого речь на встрече зашла о предстоящих в сентябре 2022 года губернаторских выборах.

"В этом году истекает срок моих полномочий как губернатора Свердловской области. И для меня принципиально важно ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше", — сказал Куйвашев.

"Желаю вам успехов. Надеюсь на то, что вы продолжите эту работу, в таком же ключе", — ответил Путин. Президент рассчитывает, что Куйвашев продолжит развивать регион в качестве его главы.

Евгений Куйвашев возглавляет Свердловскую область с 2012 года. Он был переизбран в 2017 году (получил более 62% голосов).

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