СПЧ передал в ОБСЕ материалы о преступлениях ВСУ

Было предложено приобщить их к итоговым документам совещания

В пресс-службе Совета по правам человека сообщили, что член Общественной палаты Сергей Рыбальченко оказался единственным из российской делегации, кому удалось выступить на совещании в ОБСЕ.

"Рыбальченко передал подборки материалов СПЧ со свидетельствами о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения и предложил приобщить их к итоговым документам совещания", - говорится также в сообщении.

Уточняется, что Совет рассылает материалы не только в международные организации, но также в зарубежные посольства и персонально политикам и журналистам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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