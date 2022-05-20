ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СПЧ передал в ОБСЕ материалы о преступлениях ВСУ

20:00
  • пятница
  • 20 мая 2022

Было предложено приобщить их к итоговым документам совещания

В пресс-службе Совета по правам человека сообщили, что член Общественной палаты Сергей Рыбальченко оказался единственным из российской делегации, кому удалось выступить на совещании в ОБСЕ.

Спецслужбы ДНР задержали сотрудника ОБСЕ по обвинению в шпионаже
Лавров: все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились

"Рыбальченко передал подборки материалов СПЧ со свидетельствами о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения и предложил приобщить их к итоговым документам совещания", - говорится также в сообщении.

Уточняется, что Совет рассылает материалы не только в международные организации, но также в зарубежные посольства и персонально политикам и журналистам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.