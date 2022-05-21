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За сутки в России госпитализировано менее 2 тысяч больных коронавирусом

11:04
  • суббота
  • 21 мая 2022

Врачи рекомендуют сделать прививку перед летним сезоном

За сутки в России госпитализирован 1 971 больной коронавирусом, всего зафиксировано 5 034 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 288 740 человек с COVID-19, умерло 378 270 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
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В Москве госпитализировано 125 человек, зарегистрировано 337 новых больных, всего в столице 2 767 898 инфицированных, скончались 43 599 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Медики предупреждают россиян, что летняя жара может привести к риску заражения коронавирусом. Перегрев организма приводит к снижению его защитных функций. Рекомендовано летом соблюдать санитарные нормы – носить защитную маску и дезинфицировать руки.

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