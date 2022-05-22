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В России госпитализированы с коронавирусом ещё 1054 человека

11:19
  • воскресенье
  • 22 мая 2022

Пандемия скоро закончится

За сутки в России госпитализировано 1 054 больных коронавирусом, всего зафиксировано 4 710 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 293 450 человек с COVID-19, умерло 378 350 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
Вирус не уходит: инфекционист объяснил ситуацию с COVID-19

В Москве госпитализировано 96 человек, зарегистрировано 278 новых больных, всего в столице 2 768 176 инфицированных, скончались 43 612 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на этой неделе заявила, что пандемия коронавируса в обозримом будущем может закончиться, но сам вирус не уйдёт. Попова призвала не забывать о простых мерах предосторожности, которые помогают снизить риск заражения: ношение масок, чистые руки и так далее.

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