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Галкин закрыл бизнес в России

20:37
  • пятница
  • 20 мая 2022

Артист призвал не искать в этом политический подтекст

Телеведущий Максим Галкин закрыл свое рекламное агентство "МГ ЛАБ". В беседе с РБК он призвал не искать в этом политический контекст.

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"Это связано с отсутствием деятельности в период пандемии. Ну и, соответственно, сейчас", — отметил артист.

Представители артиста подали заявление о ликвидации 17 мая. Таким образом, ООО "МГ ЛАБ" просуществовало чуть больше двух лет. В 2021 году выручка компании была нулевой.

Максим Галкин ранее выступил против военной спецоперации России на Украине. Он уехал вместе с женой, Аллой Пугачевой, и детьми — Лизой и Гарри — в Израиль.

В результате артист потерял рекламные и концертные деньги. До середины февраля он вел программу "Сегодня вечером" на "Первом канале". Теперь его заменит Николай Цискаридзе.

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