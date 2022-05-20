Австрийская OMV открыла счет в Газпромбанке

Ранее компания отказывалась это делать

Австрийская энергетическая компания OMV открыла специальный счет в Газпромбанке для оплаты поставок газа из России.

"Мы реализовали процесс оплаты, не нарушающий санкции и обеспечивающий своевременные платежи за поставки газа", - приводит слова представителя компании агентство Reuters.

Он уточнил, что деньги будут поступать на счет в евро, а затем конвертироваться в рубли.

Указом президента России с 1 апреля был определен новый порядок оплаты газа для недружественных стран (это в том числе весь Евросоюз). Они должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет в свою очередь покупать рубли на биржах.

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