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Австрийская OMV открыла счет в Газпромбанке

20:39
  • пятница
  • 20 мая 2022

Ранее компания отказывалась это делать

Австрийская энергетическая компания OMV открыла специальный счет в Газпромбанке для оплаты поставок газа из России.

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"Мы реализовали процесс оплаты, не нарушающий санкции и обеспечивающий своевременные платежи за поставки газа", - приводит слова представителя компании агентство Reuters.

Он уточнил, что деньги будут поступать на счет в евро, а затем конвертироваться в рубли.

Указом президента России с 1 апреля был определен новый порядок оплаты газа для недружественных стран (это в том числе весь Евросоюз). Они должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет в свою очередь покупать рубли на биржах.

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Австрийская компания OMV
Австрийская компания OMV
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