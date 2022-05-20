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Шествие "За освобождение от советского наследия" прошло в Риге

21:08
  • пятница
  • 20 мая 2022

Задержаны три человека

Как сообщил со ссылкой на полицию портал Delfi.lv, в центре Риги в пятницу прошло шествие "За освобождение от советского наследия".

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"Сотрудники полиции задержали трех человек, один из которых пытался преградить путь участникам шествия, лег на пути колонны, в которой было несколько тысяч человек", - сказано в заметке.

Уточняется, что еще одного человека задержали за показ с телефона флага России, а третьего - за неприличные жесты в адрес участников шествия.

Также стало известно, что конечной точкой шествия стал Парк Победы, где находится памятник советским воинам, который решила снести Рижская дума.

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