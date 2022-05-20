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Ходорковского и Каспарова признали иноагентами

21:46
  • пятница
  • 20 мая 2022

У обоих в источниках финансирования указана Украина

Министерство юстиции России дополнило реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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В него попали экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский* и шахматист Гарри Каспаров*. Примечательно, что у первого в качестве иностранного источника финансирования указана Украина, а у второго - Украина и "Human Rights Foundation" (США).

Всего в списке на сегодняшний день значатся семь имен: помимо уже упомянутых, это журналисты Евгений Киселев* и Матвей Ганапольский*, блогеры Леонид Волков* и Владимир Кара-Мурза*, а также рэпер Моргенштерн*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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Гарри Каспаров
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