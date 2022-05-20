Минобороны России обвинило ВСУ в мародерстве в Запорожской области

Украина продолжает использовать гражданские объекты в военных целях, сообщили в ведомстве

Минобороны России сообщает об использовании украинскими националистами объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Как заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, украинская территориальная оборона в Славянске и Авдеевке в ДНР, а также в Конотопе Сумской области в школах оборудовала позиции с техникой и артиллерией.

В детской поликлинике Краматорска в ДНР ВСУ оборудовали опорный пункт. Персонал и пациенты находятся в подвалах, подходы заминированы.

Кроме этого, в Гуляйполе Запорожской области украинские националисты и военные проводят в жилых кварталах мародерские рейды: людей грабят, бьют, увозят в неизвестном направлении.

В районе села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали мост через Десну, его хотят взорвать и обвинить в этом российских военных, предупредили в Минобороны.

Мизинцев в ходе брифинга также сообщил, что за сутки из ЛДНР в Россию вывезли более 17 тысяч человек, в том числе 2,2 тысячи детей.

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