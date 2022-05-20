Шойгу доложил Путину о полном освобождении "Азовстали"

Командира "Азова" вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле

Министерство обороны России сообщило в пятницу вечером, что территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, где была заблокирована группировка "Азова", полностью освобождена.

"Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков "Азова" и военнослужащих ВСУ (531 - 20 мая). Командира "Азова" вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.

"О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину", - также сообщили в ведомстве.

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