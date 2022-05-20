Минобороны показало кадры сдачи в плен последних украинских военных с "Азовстали"

Битва за Мариуполь завершена

Битва за Мариуполь завершена полным разгромом украинских боевиков. Из руин "Азовстали" вышли все, в том числе и главари "Азова": Калина, Волына и Редис, они же Святослав Паламар, Сергей Волынский и Денис Прокопенко.

Министерство обороны России в пятницу вечером опубликовало видеокадры сдачи в плен российской армии последней группы украинских военных с комбината. "ТВ Центр" публикует это видео.

"Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов", полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских ВС. Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов "Азова" и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. Сегодня 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый "командир" нацистов "Азова" из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Происходящее на "Азовстали" - это не "эвакуация", не "вывод" и уж точно не "спасение", как это представляет Киев и западные СМИ. Это банальная сдача в плен. А сдавшиеся в плен боевики "Азова" - чистой воды нацисты.

Важно и то, что в Мариуполе была проведена беспрецедентная в новейшей истории операция, которая принудила сдаться в плен сотни боевиков, укрывавшихся в хорошо укрепленных подземных сооружениях. Приказ Верховного Главнокомандующего был выполнен: "Азовсталь" не штурмовали, но плотно блокировали и воздействовали извне, заставив сдаться.

Киев, который при поддержке западных СМИ сейчас проводит масштабную пиар-кампанию по спасению своего лица - именно лица Зеленского, а не боевиков "Азова", с середины марта не предпринял ни одной попытки деблокировать тех, кого президент Украины называл героями Незалежной. И прикрывавших их бегство в катакомбы морских пехотинцев. Герои Незалежной предпочли, чтобы их побратимы умирали в этих катакомбах, лишь бы не испортить Зеленскому, как сейчас выясняется, сфальсифицированный триумф на "Евровидении". Более того, судя по данным наших перехватов, от боевиков Киев требовал "стоять до конца", а на сообщение Прокопенко о сдаче в плен Зеленский отреагировал только спустя 4 часа. Что лишь подтверждает данные о том, что решение о капитуляции принималось не президентом Украины.

Российская сторона все права военнопленных будет, как и раньше, полностью соблюдать. Мы не Украина.

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