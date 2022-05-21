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Минобороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса

10:03
  • суббота
  • 21 мая 2022

Военные проявляют мужество и отвагу

Во время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские солдаты и офицеры проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.
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Танк старшего лейтенанта Руслана Курбанова в ходе продвижения вглубь обороны противника подвергся обстрелу. Экипаж получил ранения, но продолжил вести бои с неонацистами на повреждённой машине. Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Курбанова уничтожил 36 единиц техники противника, в том числе 14 танков и более 200 националистов, сообщает "ТВ Центр".

Мотострелковая рота под командованием капитана Павла Корякина в ходе наступления на позиции украинских радикалов попала в окружение.  Корякин был ранен, но несмотря на это, смог грамотно организовать оборону. В результате, около 40 националистов и 4 единицы бронетехники были уничтожены, понеся серьёзные потери противник отступил.

Медицинская сестра Кристина Ким во время боёв под плотным огнём украинских националистов спасла жизни 12 раненых десантников. Ефрейтор Ким оказала им неотложную помощь, а затем лично вынесла из-под обстрела и помогла эвакуировать в полевой госпиталь. Также благодаря оказанной Кристиной медпомощи, остался жив четырёхлетний мальчик, получивший ранения во время обстрела боевиками автомобиля с мирными гражданами.

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