ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия подтвердила прекращение поставок российского газа

10:20
  • суббота
  • 21 мая 2022

Прокачка остановилась утром 21 мая

Россия прекратила поставки газа в Финляндию, которая отказалась платить за него в рублях. Об этом "Газпром" уведомил Хельсинки накануне. Финляндия стала третьей страной, отключённой от поставок российского газа. Ранее голубое топливо перестали поставлять в Болгарию и Польшу, которые также отказались оплачивать контракты в рублях.
Половина импортеров российского газа открыла счета для оплаты в рублях

Тем временем Запад не оставляет попыток переложить на Россию ответственность за мировой продовольственный кризис. Хотя именно США и Евросоюз под предлогом спасения бедных стран от голода вывозят с Украины зерно и сгружают его в собственные хранилища, увеличивая при этом объёмы военной помощи Киеву.

Инфляция в Евросоюзе бьёт рекорды. Растёт стоимость топлива. Увеличиваются цифры в счетах за коммуналку. При этом европейцев пытаются убедить, что это не ошибки и глупость их собственных правителей привели к такой ситуации. Это всё Путин. То же самое происходит и в США – там цены на топливо ставят новые рекорды, сообщает "ТВ Центр".

В перспективе из-за безуспешных попыток изолировать Россию, мир ждёт не только энергетический, но и продовольственный кризис. При этом виноватыми опять хотят сделать нашу страну.

При этом реальные виновные в дефиците продовольствия на мировом рынке сидят в столицах западных государств, взявших, по словам российского постпреда в ООН Василия Небензи, развивающиеся страны в заложники и поставив их на грань голода.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Работа газораспределительной станции
Работа газораспределительной станции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.