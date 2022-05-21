Финляндия подтвердила прекращение поставок российского газа

Прокачка остановилась утром 21 мая

Россия прекратила поставки газа в Финляндию, которая отказалась платить за него в рублях. Об этом "Газпром" уведомил Хельсинки накануне. Финляндия стала третьей страной, отключённой от поставок российского газа. Ранее голубое топливо перестали поставлять в Болгарию и Польшу, которые также отказались оплачивать контракты в рублях.

Тем временем Запад не оставляет попыток переложить на Россию ответственность за мировой продовольственный кризис. Хотя именно США и Евросоюз под предлогом спасения бедных стран от голода вывозят с Украины зерно и сгружают его в собственные хранилища, увеличивая при этом объёмы военной помощи Киеву.

Инфляция в Евросоюзе бьёт рекорды. Растёт стоимость топлива. Увеличиваются цифры в счетах за коммуналку. При этом европейцев пытаются убедить, что это не ошибки и глупость их собственных правителей привели к такой ситуации. Это всё Путин. То же самое происходит и в США – там цены на топливо ставят новые рекорды, сообщает "ТВ Центр".

В перспективе из-за безуспешных попыток изолировать Россию, мир ждёт не только энергетический, но и продовольственный кризис. При этом виноватыми опять хотят сделать нашу страну.

При этом реальные виновные в дефиците продовольствия на мировом рынке сидят в столицах западных государств, взявших, по словам российского постпреда в ООН Василия Небензи, развивающиеся страны в заложники и поставив их на грань голода.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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