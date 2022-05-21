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Пять мирных жителей погибли в Донбассе во время обстрела ВСУ

10:42
  • суббота
  • 21 мая 2022

Ранен ребёнок

С позиций ВСУ продолжаются обстрелы Донбасса. Пять мирных жителей погибли в посёлке Владимировка на территории ДНР.
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Украинские радикалы также выпустили снаряды по Михайловке, Володарской и Озеряновке. В Мариуполе пострадал ребенок. Сейчас он в больнице.

В Национальном центре управления обороной России рассказали о других фактах бесчеловечного отношения к мирным гражданам на подконтрольных Киеву территориях.

В Славянске, Авдеевке и Конотопе во дворах школ размещают тяжёлую артиллерию и склады боеприпасов. Неонацисты продолжают использовать людей в качестве живого щита, сообщает "ТВ Центр".

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