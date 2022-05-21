Аэропорт Женевы пришлось закрыть из-за сильного пожара

Горел центр для размещения беженцев

Воздушное сообщение с Женевой накануне в течение нескольких часов было парализовано из-за крупного пожара, вспыхнувшего недалеко от международного аэропорта. На месте возгорания ещё и прогремел мощный взрыв.

Всю округу, территорию авиагавани и небо над ней заволокло густым чёрным дымом. Многие авиарейсы пришлось отменить или перенаправить на запасные аэродромы.

Как сообщается, полыхал строящийся центр для беженцев. На верхнем этаже здания загорелись изоляционные материалы. Там же находились баллоны с газом. Вероятно, они и сдетонировали.

С огнём боролись 15 пожарных расчётов. К этой минуте воздушное сообщение восстановлено, причины инцидента выясняются, сообщает "ТВ Центр".

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