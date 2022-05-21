Дети лепят снеговиков

Экстремальная погода наблюдается в разных частях земного шара. Один человек погиб, десятки пострадали в результате торнадо в американском штате Мичиган. Повреждены дома, нарушено транспортное сообщение, перебои с электричеством и связью; властям даже пришлось ввести комендантский час. Смерч обрушился и на Германию. А в Бразилии неожиданно выпал снег.

Жители Падерборна вышли на расчистку города. Обрушившийся на западную Германию торнадо разметал деревья и сносил крыши домов. А некоторые здания превратил в руины. Ущерб от удара стихии - несколько миллионов евро. Кроме ветра с порывами до 130 километров в час западную Германию накрыли сильные ливни и град. Затоплены сотни подвалов, нарушено движение транспорта. Пострадали 40 человек, десять из них - в тяжёлом состоянии, сообщает "ТВ Центр".

Жуткие кадры приходят и из США. Торнадо пронесся по штату Мичиган. Жители, которых ненастье застало в дороге - в ужасе. Мощный ветер сносит рекламные щиты и переворачивает припаркованные автомобили. Жертвой стихии в Мичигане стал один человек, ещё 44 госпитализированы. Власти штата приступили к оценке ущерба. Но уже ясно, что он огромный. Повреждены или уничтожены офисы, предприятия и жилые дома. Оборваны линии электропередачи.

А в Бразилии неожиданно выпал снег. Местные жители и туристы радуются - за один отпуск застали сразу два сезона: мороз и солнце. Дети бросились лепить снеговиков. А бездомным, чтобы они не замерзли, власти временно разрешили ночевать в метро

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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