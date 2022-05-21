На Балтике начались испытания ледостойкой платформы "Северный полюс"

Судно предназначено для исследования Арктики

Испытания уникального научного судна стартовали сегодня, в День полярника в Санкт-Петербурге. В Финский залив вышла ледостойкая платформа "Северный полюс" - огромное судно, которое предназначено для круглогодичного исследования Арктики. С его появлением отпадет необходимость оборудовать станции на дрейфующих льдинах.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа, которую сегодня провожают на ходовые испытания - уникальный проект для исследования Арктики, не имеющий аналогов в мире. По сложности он сопоставим со строительством космического корабля.

На борту - 15 научных лабораторий для геологических, акустических, геофизических и океанографических наблюдений. По сути это - первая в мире плавучая полярная станция.

Сейчас учёные исследователи Арктики работают в условиях дрейфующих льдов: экспедицию высаживают на огромную льдину площадью несколько квадратных километров, на ней строят временные поселения. Учёные работают, пока льдину не сносит течением в Гренландский пролив Атлантического океана, где она начинает таять. Тогда группу эвакуируют.

Эта плавучая станция может автономно работать в любой точке Северного Ледовитого океана. Благодаря особой яйцевидной форме этот корабль способен самостоятельно разламывать вокруг себя лёд толщиной до двух метров. А значит не нуждается в проводке ледокола.

Фактически это означает неограниченные возможности для исследования самого сложного и недоступного участка планеты. Длина этой платформы - почти 70 метров, ширина - 22,5 метра, осадка - почти 9 метров, водоизмещение - около 7,5 тысячи тонн, мощность главного двигателя - 4200 киловатт, экипаж - 14 человек, научный персонал - 34 человека, сообщает "ТВ Центр".

На борту судна есть площадка для грузовых вертолётов. Комплекс способен дрейфовать в арктических водах на протяжении двух лет без захода в порт. Грандиозный подарок для исследователей, который отмечается сегодня. Первая полярная станция в Арктике под руководством контр-Адмирала Ивана Папанина начала работу 21 мая 1937 года

Испытания новой самодвижущейся платформы пройдут на Балтике. Специалисты проведут проверку систем связи, локации и навигации, работу главного дизеля и вспомогательных генераторов, основных судовых агрегатов. После того как они завершатся комплекс будет зачислен в состав гражданского флота России.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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