Ракетами "Калибр" на Украине уничтожена крупная партия иностранного оружия

Также сбит украинский Су-25

Российские военные ракетами "Калибр" в Житомирской области уничтожили американское и европейское оружие, поставленное на Украину. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В Минобороны также сообщили о ракетном ударе по Одесскому припортовому заводу. Там уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники. Кроме того, средства ПВО России под Херсоном минувшей ночью сбили украинский самолёт Су-25.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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