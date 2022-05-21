Мариуполь полностью освобождён от националистов

В плен сдались около 3 тысяч человек

Территория комбината “Азовсталь” в Мариуполе полностью освобождена и находится под контролем российских военных. Была проведена беспрецедентная в новейшей истории операция. О её завершении Владимиру Путину доложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Накануне в плен сдалась последняя группа националистов. А всего с 16 мая оружие сложили 2 439 радикалов, блокированных на заводе.

В мариупольской промзоне больше не осталось боевиков. В плен сдались все. Опубликованы кадры выхода последней группы. В последний день из подземелий "Азовстали" потянулись самые отъявленные националисты, это понятно хотя по обилию нацистских татуировок. Но умирать за идею боевики оказались не готовы.

И первое, что видят все эти люди, заходя в автобусы - это нашу георгиевскую ленту и напоминание о том, что в 1945 году советские солдаты фашистов уже побеждали.

О завершении операции, полном освобождении комбината "Азовсталь" и города Мариуполя от украинских боевиков российский министр обороны Сергей Шойгу незамедлительно доложил президенту России, сообщает "ТВ Центр".

Украинская сторона рассчитывала сделать из мариупольских боевиков героев посмертно. Прорываться к ним для спасения никто не собирался. Нужно было слепить очередной культ небесной сотни. Не вышло. И никакая это не эвакуация, а самая настоящая сдача в плен. Радикалы захватив в заложники мирных жителей, пытались торговаться. Но после того, как гражданские были выведены по открытым гуманитарным коридорам, шансы боевиков вырваться из окружения упали до нуля. В плен добровольно сдался и радикал с позывным "Волына", который называл себя командиром 36 бригады морпехов ВСУ.

Всё это – результат сложнейшей операции, которая принудила боевиков сдаться в плен, укрывавшихся в хорошо укреплённых подземных сооружениях. На территорию "Азовстали" уже получили доступ наши военные специалисты, а затем там появятся и следователи.

Сдавшихся в плен боевиков с территории Азовстали вывозят на автобусах. В каждом помещается примерно 20 или 30 человек. Через окна можно разглядеть их, но на нас особо они не смотрят. Больше опускают глаза. Смотрят куда-то под ноги. Так завершается история радикалов, засевших в промзоне. Мариуполь полностью освобождён.

Все права пленных согласно Женевской конвенции будут соблюдаться. Россия и ДНР - не Украина, и свои обещания выполняют.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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