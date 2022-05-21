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Из московского офиса TikTok украли технику на миллион рублей

13:38
  • суббота
  • 21 мая 2022

Полиция ищет злоумышленников

Ограблено российское представительство TikTok. Из офиса в центре Москвы неизвестные похитили технику на сумму более миллиона рублей.

Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу. Среди пропавшей техники – компьютеры и телефоны.

TikTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Этот сервис, запущенный в 2018 году, набирает популярность в мире. Приложение стало одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых.

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