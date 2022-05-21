Названы сроки поставок ракет "Сармат" в войска

Дату озвучил глава "Роскосмоса"

Дмитрий Рогозин назвал сроки поставок межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" в войска. Они поступят на вооружение российской армии в конце осени, сообщил глава "Роскосмоса" в эфире телеканала "Россия-24".

До этого срока, по словам Рогозина, продолжатся испытания ракет. "Действительно, мощь "Сармата" - она огромная, другое дело, что будем надеяться, что нам не придётся его применять", - сказал он.

20 апреля прошёл успешный запуск ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк. За испытаниями лично наблюдал президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что ракеты "Сармат" могут быть оснащены гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард". В такой комплектации ракета становится неуязвимой для средств ПВО потенциального противника.

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