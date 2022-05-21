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Лепс воссоединился с женой через 5 месяцев после развода

14:10
  • суббота
  • 21 мая 2022

Поклонники радуются

Григорий Лепс воссоединился с женой. Правда, случилось это на дне рождения их общей дочери. Тем не менее, разведённая пара светилась от счастья.
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У Лепса и его бывшей супруги Анны Шаплыковой трое детей. 20 мая Николь отметила 15-летие. Папа и мама подарили дочке незабываемый вечер, организовав красивый праздник. Фото счастливой дочери и стоящих рядом с ней не менее счастливых родителей Григорий Лепс опубликовал в соцсетях.

Брак Лепса с танцовщицей Анной Шаплыковой просуществовал 20 лет. В конце декабря 2021 года звёздная пара распалась - мировой суд Хамовнического района расторг брак. В звёздной тусовке поговаривали, что супруги расстались из-за нового увлечения Лепса телеведущей Юлией Барановской.

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