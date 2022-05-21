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В Москве возводят храм в честь иконы "Неопалимая купина"

15:36
  • суббота
  • 21 мая 2022

Он появится на юго-западе столицы

На юго-западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское возводят храм в честь иконы Божьей Матери "Неопалимая купина". Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Здание разместится на берегу Очаковского пруда и будет просматриваться со всех сторон, в том числе с Мичуринского проспекта. Живописное зрелище - храм, отражённый в воде - откроется с противоположного берега. В этом году планируют начать кладку кирпичных стен, сообщает "ТВ Центр".

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