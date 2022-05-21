В Москве стартовал весенний велофестиваль

Праздник для тех, кто выбрал активный образ жизни

Отправиться на велосипедную прогулку, принять участие в гонке или посетить тематические мероприятия смогут сегодня участники Московского велофестиваля. Он проходит при поддержке проекта "Другое дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

Это праздник для людей, которые выбирают альтернативный транспорт и предпочитают активный образ жизни. На проспекте Сахарова работает фестивальный городок, где гостей ждёт насыщенная культурная программа.

Для велосипедистов - участников мероприятия - проект "Другое дело" подготовил специальные задания, за их выполнение будут начислять баллы и вручать подарки.

"Сегодня мы способствуем развитию велосипедной культуры не только в Москве, но и во всех регионах нашей страны, потому что наш проект охватывает более 1200 городов и населённых пунктов. И надеюсь, что благодаря нашим усилиям ещё больше молодых ребят будут вести не просто здоровый, но и осознанный образ жизни", - сказал руководитель проекта "Другое дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей" Кирилл Хвиль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"