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Собянин поблагодарил москвичей за участие в проекте "Активный гражданин"

15:02
  • суббота
  • 21 мая 2022

На портале зарегистрировались почти 6 миллионов человек

Сергей Собянин опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик, посвящённый восьмой годовщине портала "Активный гражданин", сообщает "ТВ Центр".

Мэр поблагодарил горожан за участие в судьбе столицы и отметил, что за время работы сервиса, в нём зарегистрировались почти шесть миллионов человек, приняты свыше трёх с половиной тысяч решений, в том числе по программе реновации, названиям новых станций метро и улиц, модернизации работы поликлиник, библиотек, центров госуслуг.

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