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Собянин: ВДНХ превращается в город музеев

14:54
  • суббота
  • 21 мая 2022

Мэр открыл ещё две экспозиции на всероссийской выставке

ВДНХ все больше превращается в настоящий город музеев. Сегодня об этом заявил Сергей Собянин. Мэр принял участие в открытии двух новых экспозиций, они посвящены биотехнологиям и науке о жизни.
Выставка передовых образцов белорусской и российской техники открылась на ВДНХ

Посетители смогут ознакомиться с историей развития отечественной микробиологической промышленности, узнать о перспективах, которые открывает отрасль для развития человечества в будущем. На выставке представлены сотни экспонатов.

Сергей Собянин пригласил всех москвичей посетить экспозиции в Ночь музеев, акция начнётся уже через несколько часов, сообщает "ТВ Центр".

Также сегодня мэр осмотрел ход работ по реабилитации парка Покровское-Стрешнево. Это один из крупнейших экологических проектов столицы. В результате его реализации уже ко Дню города, на территории излюбленного места отдыха горожан появятся сразу пять тематических парков.

"Здесь будет несколько парков в парке - это заповедное ядро, рекреационная часть, историческая, спортивная. Все это вместе создаёт возможности и для тихого спокойного отдыха, и для активного занятия спортом. Надеюсь, что москвичам этот проект после его реализации понравится", - сказал Собянин.

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