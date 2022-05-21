Украинские военные ударили из миномётов по сёлам в Курской области

Об этом сообщил губернатор региона

Украина обстреляла из миномётов приграничные сёла Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

"В Тёткино и в близлежащих населённых пунктах снова обстрел со стороны Украины. Детальней проинформирую позже", - написал глава области.

После начала спецоперации по защите Донбасса в российских приграничных областях периодически фиксируются инциденты, связанные с обстрелами со стороны Украины. Минобороны предупреждало, что в случае продолжения обстрелов российской территории, будут нанесены удары по центрам принятия решений в Киеве и Львове.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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