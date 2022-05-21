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Мурашко сообщил о готовности России к борьбе с оспой обезьян

16:38
  • суббота
  • 21 мая 2022

В стране есть необходимые лекарства

В России есть средства диагностики оспы обезьян, проблем с постановкой диагноза нет. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Оспа обезьян добралась до Франции

По словам министра, в медицинских учреждениях есть все необходимые лекарства для терапии этого заболевания. Также глава Минздрава проинформировал население о том, что часть жителей России имеют иммунитет к оспе обезьян благодаря вакцинации. Она проводилась в СССР до 1980 года, сообщает ТАСС.

По данным ВОЗ, в мире распространяется оспа обезьян – заболевание, характерное для приматов, но иногда передающееся человеку. Уже подтверждены около ста случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах.

Смертность при оспе обезьян составляет от 1% до 11%, симптомы схожи с обычной оспой и обычно проходят в течение нескольких недель. Иногда болезнь может привести к медицинским осложнениям. По данным Минздрава, в России оспа обезьян не выявлена.

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