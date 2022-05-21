ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД запретил въезд в Россию 963 гражданам США

16:10
  • суббота
  • 21 мая 2022

МИД России опубликовал список из 963 граждан США, которым запрещён въезд в Россию. Эти меры стали ответными на постоянно вводимые Вашингтоном антироссийские санкции.
Путин: санкционный наскок на Россию провалился

На Смоленской площади предупредили, что предпринимаемые США враждебные действия бьют бумерангом по самим же Штатам. Российские же контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим изменить своё поведение, признав новые геополитические реалии.

Российские дипломаты в очередной раз подчеркнули, что наша страна не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Они затронули банковскую сферу, торговлю, промышленность, военное и космическое сотрудничество.   

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также каждую неделю фиксируются новые рекорды цен на бензин, что вызывает недовольство автолюбителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.