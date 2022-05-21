МИД запретил въезд в Россию 963 гражданам США

МИД России опубликовал список из 963 граждан США, которым запрещён въезд в Россию. Эти меры стали ответными на постоянно вводимые Вашингтоном антироссийские санкции.

На Смоленской площади предупредили, что предпринимаемые США враждебные действия бьют бумерангом по самим же Штатам. Российские же контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим изменить своё поведение, признав новые геополитические реалии.

Российские дипломаты в очередной раз подчеркнули, что наша страна не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Они затронули банковскую сферу, торговлю, промышленность, военное и космическое сотрудничество.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также каждую неделю фиксируются новые рекорды цен на бензин, что вызывает недовольство автолюбителей.

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