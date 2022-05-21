Президентом "АвтоВАЗа" стал экс-министр транспорта Максим Соколов

У него большой опыт работы

С 23 мая вступит в должность новый президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Об этом он сам сообщил ТАСС. До Соколова предприятие возглавлял француз Николя Мор. В ближайшее время новый менеджмент предприятия должен представить новую стратегию развития компании.

Доля ушедшего из России концерна Renault в "АвтоВАЗе" недавно передана подведомственному Минпромторгу институту НАМИ. В его активе – 67% акций завода. Оставшуюся часть акций сохранит Ростех.

Максиму Соколову 53 года. Его последняя должность – вице-губернатор Санкт-Петербурга. До этого с 2012 по 2018 годы он был министром транспорта. Соколов окончил экономический факультет Ленинградского госуниверситета, он - кандидат экономических наук.

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