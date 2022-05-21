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Андрей Бочкарёв: Участок продления Сокольнической линии метро до станции "Новомосковская" готов почти наполовину

17:02
  • суббота
  • 21 мая 2022

Длина участка составит 2,4 километра

Строительство нового участка Сокольнической линии столичного метрополитена до станции "Новомосковская" завершено на 43%. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. 

Сейчас завершаются работы в котлованах, возводятся основные монолитные конструкции и верхнее строение пути. Строительство нового участка ведётся параллельно с сооружением участка трассы "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" от ТПУ "Столбово" до улицы Поляны.

Новый участок значительно улучшит транспортную ситуацию в Новой Москве. В районе прокладки линии появится комфортная пересадка с наземных видов транспорта на метро.

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