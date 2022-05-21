Опубликованы новые кадры сдачи в плен последней группы боевиков с "Азовстали"

Мариуполь полностью освобождён

Опубликованы новые кадры сдачи в плен последней группы боевиков, заблокированных на территории комбината "Азовсталь". Минобороны России разметило видео у себя "ВКонтакте".

Часть ролика снята с квадрокоптера, часть – с земли. На кадрах видна большая группа националистов, покидающая территорию завода "Азовсталь". Далее по приказу российских военных они демонстрируют татуировки с фашистскими символами на своих телах.

Несколько дней назад Мариуполь был освобождён от националистов. Единственным центром сопротивления оставалась промзона завода "Азовсталь". Там прятались около трёх тысяч боевиков. Президент Владимир Путин отдал приказ не проводить штурм предприятия, а заблокировать его по периметру. Накануне Минобороны объявило о том, что все боевики покинули территорию завода.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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