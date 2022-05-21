Минобороны показало работу "Градов" по позициям ВСУ

Все цели поражены

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Град" при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ. Наводчики выполняют задачи по корректировке огня, затем по целям запускаются ракеты с мобильной установки.

Ранее сегодня сообщалось, что российские военные ракетами "Калибр" в Житомирской области уничтожили американское и европейское оружие, поставленное на Украину. В Минобороны также проинформировали о ракетном ударе по Одесскому припортовому заводу. Там уничтожены хранилища с топливом.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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