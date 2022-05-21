В Минтрансе рассказали о разрушительном действии санкций на логистику

Ограничения повлияли на транспортную сферу

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил о серьёзных проблемах с логистикой в связи с антироссийскими санкциями. По словам главы Минтранса, санкции практически сломали всю логистику в России, передаёт ТАСС.

"Те санкции, которые наложили сегодня на Россию, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры", - сказал Савельев.

27 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что России нужно от трёх до шести месяцев для того, чтобы перестроить экспортно-импортные цепочки.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Они затронули банковскую сферу, торговлю, транспорт, промышленность, военное и космическое сотрудничество.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также каждую неделю фиксируются новые рекорды цен на бензин, что вызывает недовольство автолюбителей.

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