ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минтрансе рассказали о разрушительном действии санкций на логистику

19:11
  • суббота
  • 21 мая 2022

Ограничения повлияли на транспортную сферу

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил о серьёзных проблемах с логистикой в связи с антироссийскими санкциями. По словам главы Минтранса, санкции практически сломали всю логистику в России, передаёт ТАСС.
Путин: санкционный наскок на Россию провалился

"Те санкции, которые наложили сегодня на Россию, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры", - сказал Савельев.

27 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что России нужно от трёх до шести месяцев для того, чтобы перестроить экспортно-импортные цепочки.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Они затронули банковскую сферу, торговлю, транспорт, промышленность, военное и космическое сотрудничество.  

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также каждую неделю фиксируются новые рекорды цен на бензин, что вызывает недовольство автолюбителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Порт
Порт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.