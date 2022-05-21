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Главу МИД Германии хотят отправить в отставку после слов о "разрушении России"

19:42
  • суббота
  • 21 мая 2022

Анналена Бербок сделала скандальное заявление

Нешуточный скандал разгорается в Германии. Рядовые немцы заговорили об отставке министра иностранных дел МИД Анналены Бербок. Она недавно позволила себе провокационную речь о "разрушении России".
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Сторонники экс-председателя Социал-демократической партии Германии Оскара Лафонтена осудили высказывание главы немецкой дипломатии. Эти слова, по их мнению, могут обернуться серьёзными последствиями для Берлина.

Сам Лафонтен ранее сравнил слова Бербок о "разрушении России" с языком нацистской Германии, подчеркнув, что такая риторика вполне могла бы понравиться лидерам Третьего рейха, сообщает РИА Новости.

В комментариях под постом экс-главы СДПГ в соцсети появились призывы к отставке министра.

Германия была чуть ли не единственной страной в НАТО, которая изначально выступала против передачи вооружений Украине. Но, спустя какое-то время, Берлин начал поставки оружия Незалежной. Многие наблюдатели на этом фоне заговорили о том, что Германия забыла уроки истории.

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