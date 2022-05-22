ВСУ снова обстреляли Донецк из "Градов"

Есть пострадавшие

Очередным обстрелам с позиций украинских военных подверглись Старомихайловка, Ясиноватая и Горловка. Огонь вели из "Градов" и миномётов. В Донецке тяжело ранена девушка, сейчас она в больнице.

Над Иловайском силами ПВО ДНР сбита украинская ракета "Точка-У", её обломки рухнули на жилой дом, пострадали две женщины, сообщает "ТВ Центр".

На подконтрольных Киеву территориях националисты продолжают оборудовать огневые точки и размещать склады с боеприпасами в школах и детских садах.

Так в Путивле Сумской области боевики оборудовали опорный пункт в здании лицея, а местных жителей под предлогом обеспечения безопасности согнали в подвальные помещения и теперь их не выпускают.

"В населённом пункте Николаевка в ЛНР киевским режимом проведена очередная изощрённая акция в целях дискредитации Вооружённых сил России перед мировой общественностью. В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненные среди мирного населения. Репортёры The New York Times и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъёмку нанесения ударов и их последствий, совершённых якобы российскими подразделениями", - рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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