ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ снова обстреляли Донецк из "Градов"

10:20
  • воскресенье
  • 22 мая 2022

Есть пострадавшие

Очередным обстрелам с позиций украинских военных подверглись Старомихайловка, Ясиноватая и Горловка. Огонь вели из "Градов" и миномётов. В Донецке тяжело ранена девушка, сейчас она в больнице.
Украинские военные ударили из миномётов по сёлам в Курской области

Над Иловайском силами ПВО ДНР сбита украинская ракета "Точка-У", её обломки рухнули на жилой дом, пострадали две женщины, сообщает "ТВ Центр".

На подконтрольных Киеву территориях националисты продолжают оборудовать огневые точки и размещать склады с боеприпасами в школах и детских садах.

Так в Путивле Сумской области боевики оборудовали опорный пункт в здании лицея, а местных жителей под предлогом обеспечения безопасности согнали в подвальные помещения и теперь их не выпускают.

"В населённом пункте Николаевка в ЛНР киевским режимом проведена очередная изощрённая акция в целях дискредитации Вооружённых сил России перед мировой общественностью. В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненные среди мирного населения. Репортёры The New York Times и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъёмку нанесения ударов и их последствий, совершённых якобы российскими подразделениями", - рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.