Названы имена новых героев спецоперации

Солдаты и офицеры будут награждены

Во время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские солдаты и офицеры проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.

Группа старшего сержанта Александра Антипьева обнаружила вооружённое формирование украинских националистов численностью более 30 человек, завязалась перестрелка. Старший сержант Антипьев, открыв огонь из пулемёта, уничтожил гранатомётчика и вражеский противотанковый расчёт. В ходе боя были ликвидированы около 20 националистов, остатки группы боевиков спешно покинули поле боя, сообщает "ТВ Центр".

Майор Артём Хлыновский под массированным миномётным обстрелом оказал первую медицинскую помощь тяжелораненому командиру и взял управление батальоном на себя. Разорвавшийся снаряд повредил возведенную нашим подразделением переправу, Майор Хлыновский получил осколочное ранение и был контужен, но продолжил координировать подчинённых до полного завершения восстановительных работ.

Младший сержант Максим Бервинов во время патрулирования задержал группу из пяти националистов, которые облачившись в гражданскую одежду, вели разведку мест расположения российских военных и маршрутов их перемещения. Младший сержант Бервинов и его подчинённые также отразили внезапную ночную атаку превосходящих сил противника, в ходе боя до 15 боевиков были уничтожены, остальные отступили.

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