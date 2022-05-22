Стокгольм и Хельсинки пока не приняли ультиматум Анкары

Единства в Евросоюзе всё меньше. Финляндия перестала получать российский газ. Поставки были полностью остановлены накануне из-за отказа Хельсинки оплачивать голубое топливо в рублях. При этом больше половины европейских стран приняли условия Москвы. Нет согласия в ЕС и по другим вопросам. Из-за военной помощи Украине резко ухудшились отношения между Германией и Польшей. А Турция продолжает выдвигать условия для вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Прекращение поставок российского газа из России уничтожит экономику Венгрии, заявил глава МИДа республики Петер Сийярто. Но то, чего так боится Будапешт, решили проверить на себе в Хельсинки. Вслед за Польшей и Болгарией Финляндия отказалась оплачивать топливо по новой схеме расчётов с Россией. И вот закономерный итог – газ отключён.

Больше половины европейских стран, закупающих газ у России, согласились платить за него в рублях. В этом списке теперь Германия и Италия, тянувшие с решением до последнего.

Между Германией и Польшей ухудшились отношения на фоне поставок вооружений Киеву. Всё почти как у детей – Берлин и Варшава не поделили танки. Польские власти уже передали Киеву 240 боевых машин советского производства. Бундесвер обещал соседям взамен отправить танки "Леопард", вот только стороны заранее не договорились, какой именно модификации, сообщает "ТВ Центр".

Между Турцией с одной стороны, Финляндией и Швецией – с другой, до ссоры пока не дошло. Сейчас Анкара ведёт торг, на каких условиях одобрит вступление двух северных стран в НАТО. В субботу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Среди условий Анкара называет экстрадицию членов Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией, а также прекращение её поддержки. Если Швеция и Финляндия чётко не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией, то Анкара не поддержит их вступление в альянс, подчеркнул Эрдоган.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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