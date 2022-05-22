ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мощный ураган пронёсся по Канаде

13:41
  • воскресенье
  • 22 мая 2022

Есть погибшие

В Канаде два человека погибли в результате мощного шторма. Гроза, ветер порывами до 130 километров в час и крупный град обрушились на центральную провинцию страны Онтарио.

В Торонто пыльная буря вырывала с корнем огромные деревья. Ветер валил рекламные конструкции и светофоры, обрывал линии электропередачи. Движение на дорогах оказалось парализовано. Более трёхсот тысяч человек остались без света.

Сумму ущерба от стихийного бедствия ещё только предстоит подсчитать. Сейчас буря смещается на восток. Тревога объявлена в провинции Квебек, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия бури в Канаде
Последствия бури в Канаде
Последствия бури в Канаде
Последствия бури в Канаде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.