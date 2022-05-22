Мощный ураган пронёсся по Канаде

Есть погибшие

В Канаде два человека погибли в результате мощного шторма. Гроза, ветер порывами до 130 километров в час и крупный град обрушились на центральную провинцию страны Онтарио.

В Торонто пыльная буря вырывала с корнем огромные деревья. Ветер валил рекламные конструкции и светофоры, обрывал линии электропередачи. Движение на дорогах оказалось парализовано. Более трёхсот тысяч человек остались без света.

Сумму ущерба от стихийного бедствия ещё только предстоит подсчитать. Сейчас буря смещается на восток. Тревога объявлена в провинции Квебек, сообщает "ТВ Центр".

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