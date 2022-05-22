Тысячи москвичей пришли на акцию "Ночь в музее"

Все выставочные площадки работали бесплатно

Окунуться в историю, примерить на себя роль подпольщика и принять участие в квесте, посвящённом жизни российских императоров. В России прошла акция "Ночь в музее". Впервые за два года в очном формате.

Увлекательные экскурсии, необычные выставки, спектакли и кинопоказы подготовили по всей стране. Только в Москве посетителей встретили более ста площадок. Одной из главных стал Музей современной истории. Экспозиция объединила предметы быта прежних эпох с последними достижениями научной мысли.

Желающие смогли прогуляться в пушкинских местах и научиться печатать листовки в подпольной типографии времён первой русской революции. Кульминацией стал театральный фестиваль, посвящённый столетию со дня основания СССР. Вход во все музеи был свободным, сообщает "ТВ Центр".

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