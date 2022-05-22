ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тысячи москвичей пришли на акцию "Ночь в музее"

12:39
  • воскресенье
  • 22 мая 2022

Все выставочные площадки работали бесплатно

Окунуться в историю, примерить на себя роль подпольщика и принять участие в квесте, посвящённом жизни российских императоров. В России прошла акция "Ночь в музее". Впервые за два года в очном формате.
Собянин: ВДНХ постепенно превращается в настоящий город музеев

Увлекательные экскурсии, необычные выставки, спектакли и кинопоказы подготовили по всей стране. Только в Москве посетителей встретили более ста площадок. Одной из главных стал Музей современной истории. Экспозиция объединила предметы быта прежних эпох с последними достижениями научной мысли.

Желающие смогли прогуляться в пушкинских местах и научиться печатать листовки в подпольной типографии времён первой русской революции. Кульминацией стал театральный фестиваль, посвящённый столетию со дня основания СССР. Вход во все музеи был свободным, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Акция "Ночь в музее"
Акция "Ночь в музее"
Акция "Ночь в музее"
Акция "Ночь в музее"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.