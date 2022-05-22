В Сибири растёт площадь лесных пожаров

Туда перебрасываются дополнительные силы

По-прежнему напряжённой остаётся ситуация с природными пожарами в России. Больше всего лесных территорий охвачено огнём в Забайкалье, Красноярском крае и Иркутской области. К тушению привлечены парашютисты Авиалесоохраны, а также специалисты по взрывным работам. Задействованы сотни единиц техники, в том числе самолеты-амфибии Бе-200, работающие в труднодоступных районах.

Самолёт в режиме глиссирования набирает воду для тушения лесных пожаров. За прошедшие сутки два таких борта в Иркутской области в общей сложности 18 раз вылетали для сброса воды на возгорания, а это около 162 тонн. Работа не прекращается ни днём, ни ночью.

Тем не менее, площадь возгораний в Сибири продолжает расти - за прошедший день она увеличилась на шесть тысяч гектаров. В общей сложности огнем охвачены 42 тысячи гектаров. На борьбу с возгораниями направляют всё больше сил спасателей. В южные и центральные районы Красноярского края и Иркутской области дополнительно направили более сотни парашютистов Хабаровской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны. К работе привлекают и специалистов по взрывным работам, сообщает "ТВ Центр".

Взрывники будут прокладывать минерализованные полосы и делать так называемый встречный пал, чтобы остановить распространение пожара. Дополнительно на месте возгораний работает техника - бульдозеры и тракторы вспахивают землю и тушат тлеющую траву. На территории Красноярского края за прошедшие сутки ликвидировали 25 возгораний. Но борьбу ведут ещё с 44 лесными пожарами.

Тушат пожары и вручную -распыляют воду при помощи ранцевых огнетушителей. Но, по всей видимости, работы меньше у спасателей в ближайшее время не станет. Синоптики прогнозируют в Сибири сухую и ветреную погоду.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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