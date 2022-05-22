С Джо Байденом произошёл очередной конфуз

Глава Белого дома отправился в азиатское турне

Министры стран АТЭС не смогли принять итоговое заявление на встрече в Бангкоке. Документ об экономическом сотрудничестве заблокировали США и их союзники. В российской делегации назвали такой шаг попыткой политизировать форум. Укрепить позиции США на мировой арене в условиях кризиса пытается Джо Байден. Он отправился в турне по странам Азии. И уже в первый день поездки произошёл конфуз – президент США забыл имя своего южнокорейского коллеги.

Тем временем, в Госдепе признались, что не намерены восстанавливать отношения с Москвой. Когда политические аргументы заканчиваются, в ход идёт народное творчество. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, уподобился доморощенной украинский поэтессе Анастасии Дмитрук. Та, когда-то об отношениях России и Украины пафосно зарифмовала "никогда мы не будем братьями". Высокопоставленный американский дипломат вспомнил строчки из композиции певицы Тейлор Свифт. И даже не побрезговал молодежным сленгом.

Мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить песню "Мы никогда больше не будем вместе" президенту Путину. Они сказали, что это будет недипломатично, а также, что это будет кринж.

Искать тех, с кем США будут вместе, Джо Байден отправился в Азию. Вариантов-то, в принципе, немного, учитывая, что латинская Америка, арабский мир, Африка, да и большая часть Азии отказались выступать против Москвы. В четырёхдневное турне включены Южная Корея и Япония.

Этим вояжем хозяин Белого дома очень торопится продемонстрировать всему миру: Вашингтон не увяз в противостоянии России на Украине и собственных инфляционных проблемах и способен распространять своё влияние и на запад, и на восток. В спешке Байден не успел выучить имя нового президента Южной Кореи. Перепутал нового лидера Юн Сок Ёля с предшественником - Мун Чжэ Ином.

Пока Байден пытается запомнить имена своих заграничных коллег, граждане его страны всё чаще вспоминают времена Великой депрессии. И опасаются, что сейчас всё к тому и идёт. Ни одного выпуска новостей - без репортажей с бензоколонок, где цены ежедневно обновляют рекорд за рекордом, сообщает "ТВ Центр".

Европейцы, устав от тотальной экономии на всём, начинают понимать, какие расходы - непосильная ноша для бюджета и собственных граждан. Британцы начали массово выселять из своих домов беженцев, которые ранее неосмотрительно принимали на своей территории по программе "Жильё для Украины". После получения первых счетов за коммунальные услуги поняли: благотворительность обходится слишком дорого. Да и гости не спешат тратить выделяемые им пособия на то, чтобы помочь хозяевам оплатить продукты или коммуналку. Спускают все в магазинах одежды, да ещё и соблазняют чужих мужей.

Правительство Болгарии более, чем вдвое уменьшает размер компенсаций за питание и проживание украинских беженцев. Решили, что на еду хватит и 7,5 евро в день. Тем более тем, кто вместо того, чтобы искать работу, а не сидеть на пособиях, устраивает бесконечные демонстрации в привыкших к тишине и спокойствию европейских странах.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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