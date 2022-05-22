Люди получают всё необходимое

Российские военные адресно доставляют мирному населению предметы первой необходимости. В освобождённых от националистов районах важно помочь людям, оказавшимся в тяжёлой гуманитарной ситуации, подчеркивают в Минобороны. Поэтому каждой нуждающейся семье практически индивидуальный подход. Особенно это важно, когда речь идет о медикаментах.

Тем временем, украинские военные снова обстреляли населённые пункты Донбасса. Ночью десятки снарядов крупных калибров упали в пригородах Донецка. Огонь из артиллерии открыли по Горловке, Александровке и Старомихайловке. Есть пострадавшие. Системы ПВО перехватили ракету “Точка-У”, выпущенную ВСУ по Иловайску, сообщает "ТВ Центр".

Украинские войска накануне обстреляли посёлок Пантелеймоновка в ДНР. По жилым домам выпущено восемь снарядов калибр 122 миллиметра. Радикалы так же запустили в сторону Иловайска ракету "Точка У". Донецкие ПВО перехватили снаряд, но обломки - попали в жилой дом. Две женщины получили осколочные ранения.

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев рассказал, что накануне в Николаевке ВСУ обстреливали жилые районы и всё ради новых антироссийских фейков. Зверства скрупулезно фиксировали западные и украинские журналисты.

Украинские националисты наносят удары и по населённым пунктам Харьковской области. Поэтому наши военные помогают эвакуировать из горячих точек мирных жителей на территорию России. Накануне десятки беженцев выехали в Белгородскую область. Среди них много женщин и детей.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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