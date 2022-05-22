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Пенсионерам сообщили о новой выплате в 10 тысяч рублей

11:00
  • воскресенье
  • 22 мая 2022

Деньги можно получить уже в июне

Российские пенсионеры смогут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Правда, касается это не всех – дополнительные деньги будут выдавать пожилым гражданам, которые оформят особый статус. Кроме того, потратить эти средства можно будет только на определенные цели.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, 10 тысяч от государства получат те пенсионеры, которые оформят для себя статус самозанятого, сообщает издание PRIMPRESS.

При этом таким пенсионерам станет доступна ежегодная индексация пенсий, а также все положенные неработающим пенсионерам льготы. На счёт им сразу же перечислят 10 тысяч рублей, утверждает эксперт. Но потратить их можно будет только на уплату налогов.

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