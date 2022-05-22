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ВОЗ отчиталась о распространении в мире оспы обезьян

13:00
  • воскресенье
  • 22 мая 2022

Зарегистрировано около 100 случаев заболевания

В мире подтверждены уже 92 случая оспы обезьян. Заболевание подозревают ещё у нескольких десятков пациентов, рассказали во Всемирной организации здравоохранения. Речь идёт о странах, где раньше эта инфекция не встречалась.
Мурашко сообщил о готовности России к борьбе с оспой обезьян

В списке - США, Канада, Австралия, Израиль и около десяти европейских государств, в том числе Германия, Франция и Великобритания. Вирус стремительно распространяется по континенту. Накануне о первом пациенте сообщили в Швейцарии. Симптомы выявили и у гражданина Греции.

Оспа обезьян - редкая болезнь. Встречается, в основном, в Африке и почти никогда не выходит за пределы континента. Вирус вызывает температуру, сыпь, боли в мышцах, озноб и усталость. Обычно заболевание протекает легко, но в некоторых случаях может приводить к летальному исходу. 

В Роспотребнадзоре оценивают риск проникновения инфекции в нашу страну как низкий, однако в целях безопасности на границе усилены меры санитарного контроля. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране есть всё необходимое для диагностики и лечения оспы обезьян, сообщает "ТВ Центр".

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